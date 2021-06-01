馬斯克：特斯拉汽車價格受供應鏈壓力而上漲
文章日期：2021年6月1日 12:07
特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）周一於一則Twitter留言，由於整個汽車行業的供應鏈，特別是原材料方面備受壓力，特斯拉汽車的價格正在上漲。
特斯拉提高汽車價格但取消Model Y腰部調節功能，不少客戶對此表示不滿。馬斯克指，價格上漲是因為整個行業的主要供應鏈存在價格壓力。
針對Model Y取消乘客座位上的腰部調節功能，馬斯克表示，有數據顯示該功能幾乎沒被使用過，僅在Model 3和Model Y前排乘客座椅上移除了腰部調節功能。而在周一部分Model Y 的新車主說，他們的新車交付時乘客座位上已除去腰部調節功能。
全球「缺芯」問題持續，早在4月的財報電話會議上，馬斯克表示，特斯拉基本上擺脫了芯片短缺的供應鏈問題。
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