走勢與國家統計局製造業PMI相反。統計局發布的5月製造業PMI錄得51，較上月微降0.1個百分點，且呈現生產擴張加快而需求增長放緩的局面。

5月製造業需求略強於供應。海內外需求齊增，支撐銷售增長，5月新訂單指數創年內高位，新出口訂單指數則繼續攀升至2020年12月以來高點。企業反映，新接業務量增速為五個月來最強勁。

展望未來一年，製造業企業預期需求增長，加上新產品發布，產出將會隨之擴張。不過，業界的樂觀度已降至四個月低點，主要原因是擔心成本上揚，以及疫情前景未明。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2021年5月製造業繼續保持擴張，海內外需求強勁，供給穩步恢復，就業市場保持穩定，製造業景氣度仍維持較高水平，後疫情時代經濟恢復動能猶在。通脹問題仍是重中之重。 5月國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面，通脹壓力會制約貨幣政策空間，5月製造業出廠價格指數上升，價格傳導效應已經顯現；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈受到明顯影響。這意味著大宗商品的快速上漲已經對經濟運行秩序造成影響。

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