恒指高開7點 安踏創上市新高 周大福創52周高
文章日期：2021年6月1日 09:29
恒指今早高開7點或0.03%，報29159點，成交金額23億元；國指今早低開0點或0.01%，報10888點。恒生科技指數開市報8141點，升0.46%。
藍籌18隻升，18隻下跌，19隻無升跌。阿里巴巴（9988）開市報213.6元，升1.23%，是升幅最大藍籌，同時亦是貢獻恒指點數最多的藍籌，貢獻20點。申洲國際（2313）開市報198元，跌1.2%，是跌幅最大藍籌；建行（0939）開市報6.34元，跌0.63%，則是拖累恒指點數最多的股份，拖低10點。
恒生科技指數成份股18隻升，4隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報41.5元，升2.22%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.2元，跌1.08%。
五礦資源（1208）折讓約8.39%配股。開市報4.3元，跌5.07%。
現代牙科（3600）首季全球收益升32.7%至7億元。開市報8.19元，升0.24%。
友邦（1299）委任攜程（9961）CEO孫潔為獨立非執董。友邦開市報99.2元，無升跌；攜程無成交，報316.8元。
京東物流（2618）將被納入恒生綜合指數。開市報43.15元，升3.85%。
三孩政策概念股個別展，錦欣生殖（1951）開市報21.95元，跌1.79%；貝康醫療（2170）開市報28元，跌0.71%；好孩子（1086）開市報2.41元，跌3.6%；寶寶樹集團（1761）開市報1.47元，無升跌；衍生集團（6893）開市報0.54元，無升跌；H&H國際（1112）開市報31.7元，跌0.31%；愛帝宮（0286）開市報0.73元，無升跌；中國飛鶴（6186）開市報22.35元，升2.76%；澳優（1717）開市報12.7元，升0.47%。
破頂股表現
安踏（2020）創上市新高，見159.4元，開市報159.4元，升0.63%；微創醫療（0853）創上市新高，見65.95元，開市報65.95元，升1.62%；醫思醫療（2138）創上市新高，見13.78元，開市報13.78元，升0.58%；金斯瑞（1548）創52周高，見30.95元，開市報30.95元，升1.64%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.8元，開市報3.8元，無升跌；神威藥業（2877）創52周高，見8.52元，開市報8.52元，升0.95%。
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