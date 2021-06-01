英美假期休市 經合組織上調全球經濟預測 中國今年料增8.5%
文章日期：2021年6月1日 08:15
美股、英股休市。經濟合作與發展組織(OECD)上調世界經濟增長預測從5.6%上調至5.8%，並警告稱，各國復蘇時間不同，不斷擴大的差距意味著某些人的生活水平將在很長一段時間內不會恢復到危機前的水平。
根據OECD最新預測，包括阿根廷和西班牙在內的一些國家，從疫情開始到人均經濟產值恢復將需要三年多時間。相比之下，美國只需18個月，中國則不到一年。
報告預測，在G20成員國經濟體中，中國經濟將繼續保持強勁增長，今年中濟將增長8.5%，2022年預計將增長5.8%，均高於全球經濟增長水平。
報告又預測，美國今年經濟增長6.9%，明年經濟增長3.6%。歐元區今年經濟增長將略高於4.25%，到2022年將接近4.5%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.5%，報446點。德國DAX指數收跌0.64%，報15421點；法國CAC 40指數跌0.57%，報6447點；英國富時100指數假期休市。
原油期貨連續第二個月上漲，OPEC及其盟友預測，如果不進一步增產，今年原油庫存將大幅下降。金價創去年7月以來最大單月漲幅，市場在周五美國就業數據公佈前關注通脹風險。