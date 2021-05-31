財庫局回覆本報查詢時指，政府及相關金融業監管機構已聯同衛生當局商討，並獲政務司司長按《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）及《若干到港人士強制檢疫規例》（第 599C 章）（《規例》599C及599E）豁免，針對已完成接種疫苗而必須來港或去外地公務活動的高級行政人員，適度放寬強制檢疫要求。每所機構每月最多可以為兩名出訪人士及兩名來港人士申請。

申請機構亦須定時向金融業監管機構提交書面聲明，表示相關人士有嚴格遵守豁免條件。違反豁免條件會導致喪失豁免資格，金融監管機構亦會將違規情況通報衛生當局及相關部門以作出跟進。若豁免人士於指定檢疫酒店隔離期間被發現違反隔離要求，相關人士會立刻喪失豁免資格並送住政府檢疫中心強制隔離21天。有需要時該局亦會與申請機構的合規部門跟進。

上市公司及上市申請人的董事，如因出席法定會議如周年股東大會及上市聆訊來港，他們會符合豁免安排的資格。獲納入一些主要指數的約500間上市公司，金管局認可的金融機構、證券期貨業、保險業的董事及高級職員等才可因必要的業務活動來港，並獲豁免安排。合資格獲豁免的人士必須已經完成接種2019冠狀病毒病疫苗。

不過，此舉可能引起公眾以為有人因此獲得特別對待。香港歐洲商務協會主席Frederick Gollob接受《彭博》訪問時指，這是正確的方向，但是他相信並不足夠，除了接種疫苗及持續進行檢測，港府應該再行一步，要更大規模地去減少檢疫要求，藉此重開對外聯繫。港大公共衛生學院教授Ben Cowling認為，放寬措施應該延伸到所有已接種人士。

渣打集團（2888）發言人表示，對於政府的新舉措表示歡迎，認為這對已接種疫苗的高層更為利便，並且幫助鼓勵有必要的商務出勤及商務活動逐步復常，這對香港作為國際金融中心而言，尤為重要。匯控（0005）則稱，措施有助商務往來，將有助更廣泛的經濟活動重振起來。美國商會認為，有關豁免應該延伸到更廣範圍。

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