證監會行政總裁歐達禮表示，香港在新冠肺炎抗疫工作方面已到達關鍵時刻。高疫苗接種率能提供最佳途徑，讓整個社會及香港作為國際金融中心的發展得以回復正常。該會亦鼓勵持牌中介機構考慮推出適當措施，以推動其員工盡快接種疫苗。

據了解，證監會向員工提供的健康檢查資助是指與接種疫苗相關的檢查或諮詢開支，可納入醫療保險承保範圍。

保監局員工可享有薪假期

除證監會外，保監局亦宣布其員工接種新冠疫苗可享有薪假期。明日起所有保監局員工接種第一劑和第二劑新冠疫苗後，可分別獲得各一天的有薪假期，相關安排適用於此日期前已接種疫苗的員工。此外保監局表示，保險業界持份者亦正 推出類似計劃。除證監會外，保監局亦宣布其員工接種新冠疫苗可享有薪假期。

據悉金管局員工亦有兩天疫苗假

另外，據了解，金管局亦有跟隨政府給予接種疫苗假期的安排，當局向員工發出內部通知，接種疫苗可獲兩日的假期，並可由自行安排放假日子，而早前已接種疫苗的員工，亦可補回兩日假期。有本地傳媒今日亦已報導，金管局已透過銀行公會向會員銀行發出通告，建議銀行給予已完成打針的員工兩日疫苗假。

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