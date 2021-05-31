今年首季內地訪客新造保單保費按年減98%
文章日期：2021年5月31日 20:05
今年首季受中港通關受阻影響，內地訪客來港購買保險繼續冰封，保監局公布今年首季內地訪客新造保單保費為1.03億元，按年下跌98.1%，較去年第四季的3.18億元進一步跌67.6%，佔個人業務總額0.3%。
不過首季整體壽險新造保單保費按年上升16.1%，至407.2億元，其中個人人壽及年金的非投資相連業務的新造保單保費為343億元，按年上升5.7%，投資相 連業務新造保單保費則為63億元，按年上升153.2%。不過保監局提醒，需注意去年比較基數較低。此外，期內共發出2.4萬份合資格延期年金保單，保費為16 億元，佔個人業務總額 4%。
今年首季壽險的保費收入總額為1391億元，按年下跌5.2%，個人人壽及年金非投資相連業務保費收入為1133 億元，按年下跌8.9%，投資相連壽險業務保費收入為95億元，按年上升48.4%，以及退休計劃業務供款為144億元，按年上升3.6%。
一般業務方面，今年首季一般保險業務的毛保費為183億元，按年持平，淨保費則為119億元，按年下跌2.2%，整體承保利潤由 $3.29 億上升至$5.12 億 。因為疫情令經濟放緩，申索減少引致僱員補償業務產生1.13億元的承保利潤，意外及健康業務亦有2.11 億元承利率，直接業務的整體承保利潤為3.96 億元，按年上升30%。
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