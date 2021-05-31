而北美除外的毛利率介乎54%至56%、EBTIDA利潤率介乎28%至32%、純利率介乎18.5%至21.5%。

集團截至三月底的全球收益約7.01億元，按年升32.7%，除北美市場外的首季收益總額按年增約50%。

首季來自中國內地之收益約9710萬元，按年增加232.5%，並較2019年首季增加39.5%。收益明顯增加乃主要由於自2020年下半年起，集團的歐洲市場增加33.1%、大中華市場增加107.5%，以及澳洲及新西蘭市場增加27.8%，加快增長步伐所致。

另外亦因客戶對牙科專科治療的需求增加；客戶重視口腔健康消費；數碼化解決方案個案及口腔內部掃描儀銷售大增；若干國家經濟發展重新啟動，牙醫因而重啟服務；新冠疫情直接導致業內持續及加快整合；疫情或多或少對其中小級別競爭對手造成影響，而集團認為這引致若干市場的市場份額及新客戶增加；以及2020年第一季度中國內地的過往銷售數字受到疫情所限制；及歐元、人民幣及澳元升值。

集團預料集體接種疫苗及若干國家經濟發展進一步重新啟動將會令狀況日漸改善。

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