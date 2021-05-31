實惠推收據消費券 供購物時作折扣用
文章日期：2021年5月31日 18:20
暑假即將開始，政府電子消費券蓄勢待發，Pricerite實惠率先推出「收據消費券」推廣活動，顧客現在儲起線上或線下的消費收據，在政府消費券開始派發時，即可當作現金使用，折扣金額最高可達999元。由6月1至28日期間，Pricerite實惠的收據變成現金優惠券，折扣金額由收據編號最尾3位數字而定，並可儲起在日後購物時作折扣使用。
該收費消費券的使用期，為政府消費券首天派發起計的14天。假設政府消費券於8月1日開始正式派發至市民的電子錢包，顧客於8月1至14日期間，前往Pricerite實惠全線門市購買傢俬滿5000元，即可使用收據消費券。若其取得等值999元的收據，在消費時實際只需要支付4001元，相當於低至8折優惠。
Pricerite實惠同時與訂造傢俬品牌家匠TMF合作，顧客憑「儲單期」內的家匠TMF收據，可於Pricerite實惠門市作折扣使用，儲單日期及折扣細節不變。同樣地，顧客於家匠TMF訂造傢俬滿5000元，亦可使用家匠TMF或Pricerite實惠的收據作優惠。
除了收據消費券外，Pricerite實惠及家匠TMF亦將透過WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go四大電子消費平台，送出電子優惠券，以方便預先領取優惠券的客人，可於政府派發消費券時使用。
其他報道
恒指升27點 「5窮月」升1.4% 4年來最佳5月表現 北水連續3日流出