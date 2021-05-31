該收費消費券的使用期，為政府消費券首天派發起計的14天。假設政府消費券於8月1日開始正式派發至市民的電子錢包，顧客於8月1至14日期間，前往Pricerite實惠全線門市購買傢俬滿5000元，即可使用收據消費券。若其取得等值999元的收據，在消費時實際只需要支付4001元，相當於低至8折優惠。

Pricerite實惠同時與訂造傢俬品牌家匠TMF合作，顧客憑「儲單期」內的家匠TMF收據，可於Pricerite實惠門市作折扣使用，儲單日期及折扣細節不變。同樣地，顧客於家匠TMF訂造傢俬滿5000元，亦可使用家匠TMF或Pricerite實惠的收據作優惠。

除了收據消費券外，Pricerite實惠及家匠TMF亦將透過WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go四大電子消費平台，送出電子優惠券，以方便預先領取優惠券的客人，可於政府派發消費券時使用。

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