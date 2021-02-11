恒指升27點 「5窮月」升1.4% 4年來最佳5月表現 北水連續3日流出
文章日期：2021年5月31日 16:31
恒指受制於保力加通道頂，今早內地公布5月份製造業PMI倒退兼遜預期，高開101點已見全日頂，午後最多曾倒跌214點，收市又倒升27點或0.09%，報29151點，全日高低波幅316點。恒指「5窮月」升1.49%，是近3個月最大升幅，亦是2017年以後最佳的5月表現，當時升4.25%。
恒指曾低見28909點，跌穿100天線(28935.17點)，收市重回其上。全日大市成交金額1512億元，較上日減少12.42%；國指升95點或0.89%，報10889點。恒生科技指數收報8104點，升1.84%。
藍籌14隻升，39隻下跌，2隻無升跌。美團（3690）升10.86%，收報294元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻137點；友邦（1299）跌3.88%，收報99.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低114點。
恒生科技指數成份股22隻升，9隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報294元，升10.86%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報12.06元，跌4.29%。
北水南下合計淨流出9.48億元，較上日減少48.57%，連續第3日流出，累計流出36億元。南水北上轉為淨流入，合計淨流入52.11億元人民幣。
1個月表現
恒指本月累升1.49%或426點，升幅是2月後最大，當時收市升幅為2.46%；本月表現最佳的是石藥（1093），累升26.61%，其次為小米（1810）及申洲國際（2313），分別升18.9%及17.33%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌18.73%，其次為海底撈（6862）及銀娛（0027），分別跌11.22%及8.04%。
國指本月累升0.59%或63點，升幅是1月後最大，當時收市升幅為4.38%；本月表現最佳的是石藥（1093），累升26.61%，其次為小米（1810）及申洲國際（2313），分別升18.9%及17.33%。而表現最差的是快手（1024），累跌26.12%，其次為阿里健康（0241）及京東健康（6618），分別跌18.73%及14.62%。
科指本月累跌2.51%或208點，是3月後最大跌幅，當時跌8.61%；本月表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升23.34%，其次為金蝶（0268）及小米（1810），分別升22.96%及18.9%。而表現最差的是快手（1024），累跌26.12%，其次為新東方在綫（1797）及阿里健康（0241），分別跌19.28%及18.73%。
午後消息股表現
新華社報道，中央政治局會議稱實施三孩政策。三孩政策概念股向上，錦欣生殖（1951）收報22.35元，升17.51%；貝康醫療（2170）收報28.2元，升15.1%；好孩子（1086）創52周高，見2.57元，收報2.5元，升30.89%；寶寶樹集團（1761）收報1.47元，升14.84%；衍生集團（6893）收報0.54元，升50%；H&H國際（1112）收報31.8元，升5.82%；愛帝宮（0286）收報0.73元，升21.67%；米格國際（1247）收報0.58元，升11.54%。
必瘦站（1830）公布沙田設婦產科醫療中心。收市升1.2%，報8.15元。
今早及隔晚消息股表現
中原建業（9982）今早上市，定價3元。曾低見2.4元，收報2.64元，跌12%。
逾千食肆擬為已打針市民提供晚市七折優惠。餐飲股個別發展，收報16.74元，跌1.06%；稻香（0573）收報1元，升2.04%；譽宴（1483）收報1.65元，升3.13%；太平洋酒吧（8432）收報0.083元，跌4.6%。
美監管機構稱考慮收緊加密貨幣監管。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報15.2元，跌2.56%；栢能集團（1263）收報3.9元，升0.52%；BC科技（0863）收報19.14元，跌0.73%；雄岸科技（1647）收報0.28元，跌1.75%；美圖公司（1357）收報1.97元，升2.6%。
鴻騰（6088）公布，重新開放越南生產設施。收報2.16元，跌2.26%。
百融雲（6608）擬用至多3.88億元回購。收報22.2元，升12.23%。
上海電氣（2727）子公司被拖數，潛在損失達83億。見52周低1.99元，收報2.08元，跌17.79%。
遠大醫藥（0512）引進治療心房顫動醫療器械。收報8.09元，升1.13%。
美團（3690）經調整淨虧損38.92億人幣貼近預期。大行唱好之下，曾升最多11.16%，是2020年3月20日後最大升幅，一度高見294.8元，是2021年5月4日295.6元後最高。收市升10.86%，報294元，則是4月30日後收市新高。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見73.25元，收報72.85元，升2.03%；特步（1368）創上市新高，見8.83元，收報8.3元，跌2.7%。
醫療股破頂，包括，微創醫療（0853）創上市新高，見65.7元，收報64.9元，升7.27%；醫思醫療（2138）創上市新高，見13.76元，收報13.7元，升6.04%；現代牙科（3600）創上市新高，見8.23元，收報8.17元，升22.67%。
醫藥股破頂，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新高，見12.16元，收報11.72元，升10.78%；金斯瑞（1548）創52周高，見30.8元，收報30.45元，升11.33%；石藥集團（1093）創52周高，見12.34元，收報12.18元，升4.46%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.2元，收報13.76元，跌2.13%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.8元，收報3.8元，升10.79%；神威藥業（2877）創52周高，見8.5元，收報8.44元，升4.33%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.89元，收報1.87元，升0.54%。
生科股破頂，包括，維亞生物（1873）創上市新高，見11.3元，收報10.88元，升3.03%；昊海生物科技（6826）創上市新高，見101元，收報98.5元，升11.36%；康方生物（9926）創上市新高，見66.5元，收報64.65元，升7.93%。
內需股破頂，包括，攜程集團（9961）創上市新高，見326元，收報316.8元，升0.83%；百勝中國（9987）創上市新高，見520元，收報516.5元，升0.29%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創52周高，見14.98元，收報14.9元，升2.48%；普拉達（1913）創52周高，見55.35元，收報54.05元，升1.79%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.84元，收報3.82元，升3.24%。
破底股方面
破底股包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.68元，收報1.69元，跌0.59%；京東物流（2618）創上市新低，見40.4元，收報41.55元，跌0.36%；快手（1024）創上市新低，見190.2元，收報194.3元，跌3.04%；恒大（3333）見52周低11.46元，收報11.64元，跌3.8%；睿見教育（6068）見52周低2.4元，收報2.53元，升2.43%；成實外教育（1565）見52周低1.16元，收報1.2元，跌3.23%；思考樂教育（1769）見52周低5.09元，收報5.33元，跌1.11%。
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