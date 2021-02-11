恒指受制於保力加通道頂，今早內地公布5月份製造業PMI倒退兼遜預期，高開101點已見全日頂，午後最多曾倒跌214點，收市又倒升27點或0.09%，報29151點，全日高低波幅316點。恒指「5窮月」升1.49%，是近3個月最大升幅，亦是2017年以後最佳的5月表現，當時升4.25%。