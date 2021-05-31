瑞銀首席經濟學家汪濤今日發表報告認為，市場可能過度解讀人行為降通脹而主動引導人民幣升值的政策意圖，因過去幾個交易日，人民幣匯率中間價與CFETS定價模型的市場預期基本一致，換言之，沒有發現人行主動干預中間價定價的跡象。

汪濤認為，近期人民幣升值背後的重要因素是美匯指數走弱，因過去幾天許多其他主要貨幣對美元也有升值。而且從最近中央對「匯率不能作為工具」的表態，意味著匯率政策立場並沒有發生明顯變化。

因此，汪濤指出，這表明人行允許市場主導人民幣升值，並未通過主動調節人民幣中間價定價或直接干預外匯市場去抑制升值，這亦顯示人行會容忍由美元走弱或資本流入推動的匯率升值。而中央對人民幣走強的容忍度提升，人民幣匯率存在一定上行空間。

在此背景下，汪濤維持之前的預測，即如果美元進一步走軟、資本流入增加，或出口強勢持續更長時間，人民幣可能進一步升值至接近6.2水平。而升值對出口的影響，外管局此前已提示企業要加強外匯風險管理，為匯率雙向波動做好準備。

中期而言，汪濤預計人民幣的雙向波動會增加，且存在一定上行風險。但未來幾個月的走勢可能更多取決於美元對其他主要貨幣的走勢，而非中國自身的政策變化。因此預計今年底人民幣匯率會在6.4左右、且雙向波動增加。

其他報道

前創辦人鍾佩雲控告卓悅借錢未還 追討4430萬元

鴻海與台塑接觸 或就電動車開發展開合作

新華社：中央政治局會議指出 實施三孩政策

【有片：埋身擊】上證仍屬高位整固階段 南方A50不宜心急買入

必瘦站沙田設婦產科醫療中心

滬指以近日中高位收市 創板指升穿3300點 兩市成交額共破萬億人幣

恒指半日跌145點 下試100天線 美團升7% 藥、內需股破頂 快手破底

滬指獨憔悴失守3600點 創板指3300點得而復失