前創辦人鍾佩雲控告卓悅借錢未還 追討4430萬元
文章日期：2021年5月31日 15:36
卓悅（0653）去年5月獲紫荊黨創辦人陳健文接手後，最近半年頻傳拖欠供應商貨款、欠租等，日前公司還被前大股東追數，法庭文件顯示，卓悅執董、創辦人葉俊亨的妻子鍾佩雲上周五（28日）入稟高等法院，向卓悅子公司卓悅化粧品批發中心有限公司追討未償還貸款4430萬元。
入稟狀指，鍾佩雲於2018年9月至2020年6月期間，向卓悅化粧品批發中心借出多筆貸款，現入稟要求答辯人歸還餘額共4430萬元或作出賠償，並須支付利息及訟費。
自卓悅去年易主予紫荊黨創辦人陳健文，近半年已被指欠款欠租，包括有本港供應商向媒體投訴被卓悅拖欠貨款超過一年。另外去年12月，債權人群亮投資有限公司入稟高院，要求將卓悅化粧品批發中心清盤，因該公司承租的旺角中心地下舖位已欠交租金及管理費多時。
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