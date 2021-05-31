入稟狀指，鍾佩雲於2018年9月至2020年6月期間，向卓悅化粧品批發中心借出多筆貸款，現入稟要求答辯人歸還餘額共4430萬元或作出賠償，並須支付利息及訟費。

自卓悅去年易主予紫荊黨創辦人陳健文，近半年已被指欠款欠租，包括有本港供應商向媒體投訴被卓悅拖欠貨款超過一年。另外去年12月，債權人群亮投資有限公司入稟高院，要求將卓悅化粧品批發中心清盤，因該公司承租的旺角中心地下舖位已欠交租金及管理費多時。

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