恒指半日跌145點 下試100天線 美團升7% 藥、內需股破頂 快手破底
文章日期：2021年5月31日 12:13
內地5月份製造業PMI回落兼遜期，恒指今早高開101點見半日高位，其後更倒跌最多184點，低見28939點，下試100天線(28933.44點)，半日高低波幅286點。
恒指半日跌145點或0.5%，報28978點，成交金額741億元；國指升5點或0.05%，報10799點。恒生科技指數收報8010點，升0.66%。
藍籌11隻升，44隻下跌。美團（3690）升7.24%，收報284.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻91點；友邦（1299）跌4.02%，收報99.05元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低118點。
恒生科技指數成份股19隻升，12隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報284.4元，升7.24%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報12.14元，跌3.65%。
北水南下合計淨流出9.71億元，較上日減少47.32%，連續第3日流出，累計流出36.23億元。南水北上合計轉為淨流入23.1億元人民幣。
中原建業（9982）今早上市，定價3元。收報2.6元，跌13.33%。
逾千食肆擬為已打針市民提供晚市七折優惠。餐飲股個別發展，大家樂（0341）收報16.7元，跌1.3%；叙福樓（1978）收報1.25元，升0.81%。
美監管機構稱考慮收緊加密貨幣監管。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報15.1元，跌3.21%；栢能集團（1263）收報3.94元，升1.55%；BC科技（0863）收報19.16元，跌0.62%；雄岸科技（1647）收報0.285元，無升跌；美圖公司（1357）收報1.94元，升1.04%。
鴻騰（6088）公布，重新開放越南生產設施。收報2.15元，跌2.71%。
百融雲（6608）擬用至多3.88億元回購。收報21.35元，升7.94%。
上海電氣（2727）子公司被拖數，潛在損失達83億。見52周低1.99元，收報2.07元，跌18.18%。
遠大醫藥（0512）引進治療心房顫動醫療器械。收報8.09元，升1.13%。
美團（3690）經調整淨虧損38.92億人幣貼近預期。收報284.4元，升7.24%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，李寧（2331）創上市新高，見73.25元，收報72.25元，升1.19%；特步（1368）創上市新高，見8.83元，收報8.61元，升0.94%。
醫療股破頂，包括，現代牙科（3600）創上市新高，見7.8元，收報7.52元，升12.91%。
醫藥股破頂，包括，和鉑醫藥（2142）創上市新高，見12元，收報11.96元，升13.04%；金斯瑞（1548）創52周高，見30.25元，收報29.9元，升9.32%；石藥集團（1093）創52周高，見12.34元，收報12.26元，升5.15%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.2元，收報13.82元，跌1.71%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.75元，收報3.73元，升8.75%；神威藥業（2877）創52周高，見8.38元，收報8.26元，升2.1%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.89元，收報1.85元，跌0.54%。
生科股破頂，包括，維亞生物（1873）創上市新高，見11.3元，收報11.3元，升7.01%；昊海生物科技（6826）創上市新高，見100.1元，收報95.6元，升8.08%；康方生物（9926）創上市新高，見65.5元，收報65.1元，升8.68%。
內需股破頂，包括，攜程集團（9961）創上市新高，見326元，收報317.6元，升1.08%；百勝中國（9987）創上市新高，見520元，收報516元，升0.19%。
消費股破頂，包括，周大福（1929）創52周高，見14.98元，收報14.86元，升2.2%；普拉達（1913）創52周高，見55.35元，收報53.5元，升0.75%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.84元，收報3.8元，升2.7%。
破底股方面
破底股包括，雲遊控股（0484）創上市新低，見1.68元，收報1.68元，跌1.18%；京東物流（2618）創上市新低，見40.4元，收報42.4元，升1.68%；快手（1024）創上市新低，見191.6元，收報193.4元，跌3.49%；恒大（3333）見52周低11.6元，收報11.78元，跌2.64%；睿見教育（6068）見52周低2.4元，收報2.45元，跌0.81%；成實外教育（1565）見52周低1.16元，收報1.18元，跌4.84%；思考樂教育（1769）見52周低5.09元，收報5.31元，跌1.48%。
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