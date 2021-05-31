今早撐市的是科技股和醫藥股。美團（3690）績優升7%，嗶哩嗶哩（9626）升6%，SaaS股反彈，金蝶（0268）升3%。石藥（1093）績後持續向好，今早再升5%，藥明生物（2269）升4%。康方生物（9926）升8.7%破頂。

受到內地疫情影響，航空股及濠賭股顯著下跌。3大航空股跌幅介乎3%至6%。銀娛（0027）及金沙（1928）則跌約3%。

不過，美蘭空港（0357）獲大和唱好，股價急升9.2%。大和指海口美蘭機場二期預計於2022年底前啓用，屆時以總樓面面積計，美蘭機場將是內地最大機場免稅店，為股價帶來動力。此外，海南首省成為自貿區，在貨運方面亦會有更佳表現，給予目標價45元。

美蘭去年第2季直線上升，由10元升至60元，但之後進入漫長調整期，至今在30元見有強力支持，幾次下試此水平均成功守住。由於波幅較大，可候低於通道頂部約33元入市，失守30元止蝕。

張兆聰

明報首席評論員