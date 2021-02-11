港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.72點子至0.04286%；1星期HIBOR升0.25點子至0.05161%；2星期HIBOR升0.47點子至0.06286%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.1725%；6個月期HIBOR跌0.01點子至0.27536%；12個月期HIBOR無升跌報0.40536%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.08588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.002%，連續2日擴闊，利差是2021年4月13日後最高，當日差距為-0.0007%

對上一次連續2日擴闊，是2021年5月20日，當日利差報-0.0089%。

其他報道

逾千食肆擬為已打針市民提供晚市七折優惠 餐飲股個別走 火鍋股齊揚

官媒引導匯率預期 離岸人民幣仍再升值 並創近3年最強

美監管機構稱考慮收緊加密貨幣監管

恒指高開101點 美團升4% 中原建業穿招股價 跌16%

內地5月份製造業PMI向下兼遜預期

百融雲擬用至多3.88億元回購

港股ADR升85點 中原建業上市 美期向上 亞股個別發展

鴻騰：重新開放越南生產設施