港元拆息普遍向上 1個月HIBOR升0.11點子
文章日期：2021年5月31日 11:20
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR升0.11點子至0.08393%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.72點子至0.04286%；1星期HIBOR升0.25點子至0.05161%；2星期HIBOR升0.47點子至0.06286%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.1725%；6個月期HIBOR跌0.01點子至0.27536%；12個月期HIBOR無升跌報0.40536%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.08588%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.002%，連續2日擴闊，利差是2021年4月13日後最高，當日差距為-0.0007%
對上一次連續2日擴闊，是2021年5月20日，當日利差報-0.0089%。
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