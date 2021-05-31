離岸人民幣曾升值最多0.04%，升值至6.3578元，是2018年5月23日6.3479元後最強。暫連續升值4日，累計升值0.0529元。對上一次連續升值4日是2021年4月15日。

在岸人民幣曾升值最多0.08%，升值至6.3631元，是5月28日6.363元後最強。暫連續升值8日，累計升值0.0717元。對上一次連續升值8日是2021年4月21日。

中國人行調查統計司前司長盛松成在新華社採訪中表示，近日受一些「不當言論誤導」，人民幣匯率出現一些超調現象，「未來人行將注重正確的輿論和預期引導，人民幣匯率的走勢也將繼續取決於市場供求和國際金融市場變化」。

他指出，要防止短期資金大量流入，推高人民幣匯率，削弱出口企業競爭力，擾亂中國金融市場和貨幣政策的獨立施行。此外，央行主管的《金融時報》也對人民幣潛在貶值因素做出警示；中證報則引述前外匯局官員稱，需慎重將升值當成A股利好。

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