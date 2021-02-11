恒指高開101點 美團升4% 中原建業穿招股價 跌16%
文章日期：2021年5月31日 09:24
內地5月份PMI雖回落兼遜預期，恒指今早高開101點或0.35%，報29225點，成交金額34億元；國指今早高開69點或0.65%，報10862點。恒生科技指數開市報8036點，升1%。
恒指10天線(28764.88點)升穿50天線(28674.09點)。
藍籌19隻升，20隻下跌，16隻無升跌。美團（3690）升4.15%，報276.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；申洲國際（2313）跌2.24%，報200.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.57%，報50元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。
恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報187.9元，升4.22%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報101.7元，跌0.68%。
中原建業（9982）今早上市，定價3元。開市報2.5元，跌16.67%。
鴻騰（6088）公布，重新開放越南生產設施。開市報2.21元，無升跌。
百融雲（6608）擬用至多3.88億元回購。開市報20.2元，升2.12%。
上海電氣（2727）子公司被拖數，潛在損失達83億。開市報2.16元，跌14.62%。
遠大醫藥（0512）引進治療心房顫動醫療器械。開市報8.2元，升2.5%。
美團（3690）經調整淨虧損38.92億人幣貼近預期。開市報276.2元，升4.15%。
破頂股表現
百勝中國（9987）創上市新高，見520元，開市報520元，升0.97%；周大福（1929）創52周高，見14.78元，開市報14.78元，升1.65%；普拉達（1913）創52周高，見54.5元，開市報54.5元，升2.64%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.2元，開市報14.2元，升1%；泓富（0808）創52周高，見2.84元，開市報2.84元，升0.35%。
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