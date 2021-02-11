國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，5月份，製造業採購經理指數與上月相比變化不大，景氣度繼續高於2019年和2020年同期，製造業延續穩定擴張態勢。

5月份生產穩中有升，生產指數為52.7%，高於上月0.5個百分點，製造業生產擴張有所加快。為滿足生產需要，企業對原材料需求加大，採購量有所上升，本月採購量指數和進口指數分別為51.9%和50.9%，高於上月0.2和0.3個百分點。

需求增長放緩。新訂單指數為51.3%，低於上月0.7個百分點，但仍位於景氣區間，市場需求擴張步伐有所放緩。從外需情況看，新出口訂單指數為48.3%，低於上月2.1個百分點，回落至臨界點以下，反映出國外訂單較上月減少。

價格指數為近年高點。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為72.8%和60.6%，高於上月5.9和3.3個百分點。

不同規模企業表現不一。大、中型企業PMI分別為51.8%和51.1%，高於上月0.1和0.8個百分點， 其中生產指數分別為53.8%和53.2%，高於上月1.0和1.8個百分點，表明製造業大、中型企業生產保持增長勢頭。小型企業PMI為48.8%，低於上月2.0個百分點，降至收縮區間，反映出製造業小型企業持續增長的動力仍顯不足。

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