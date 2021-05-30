《金融時報》評論員續指，各國疫情均得到控制，令全球經濟快速恢復、供給能力增強，或令人幣貶值。他續指，最後一項貶值因素，是美國股市繁榮過分依賴量寬，收緊貨幣政策或令資產泡沫破裂，令避險情緒升溫，美元升值。

新華社則訪問前人行調查統計司長盛松成，解釋為何人幣不具快速升值基礎。盛松成表示，人幣升值或已經出現超調，趨勢不可持續，也不符合國內外經濟金融形勢。他同樣引述美國經濟強勁，加上中美十年期國債收益率收窄，或令熱錢勢頭收斂。

盛松成表示，人幣快速升值，相信是來自短期投機行為。他強調，中國要防止短期資金大量流入而推高匯率，削弱出口企業競爭力，擾亂國內市場及貨幣政策的獨立施行。他又表示，應對資本流入短期內激增的情況，人行有足夠政策工具可用。

人幣多日連升，上周離岸人民幣（CNH）一度升穿6.4，高見6.3971，創2018年6月後新高。市場眾說紛紜，有指人行容忍人幣升值，是為降低購買大宗商品成本，抵銷價格上漲，但亦有分析師不認同。

盛松成訪問未有明確提及市場傳言，但他間接否認此猜測。他指出，人幣匯率無法成為抵銷大宗商品價格上漲的工具，且大宗商品是全球化定價，價格由供需及市場行為決定，人幣的升跌對其影響很少。