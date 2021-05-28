由於上述償付安排及調整，事件亦觸發了中泛控股一家全資附屬公司發行的一筆總未償付本金金額約1.6億美元的票據違約。

中泛控股指，擔保方擬從加快房地產項目銷售、優化境內及境外資產組合以及其控股股東中國泛海控股擬通過處置若干境外資產而提供的財務支援而獲得資金來源。第三公司計劃於2021年8月23日之前全額償付第三公司剩餘票據之本金金額及應計但尚未支付的利息。

由於上述的觸發事件，附屬公司票據的大多數持有人可要求立即償還未償付附屬公司票據餘額、應計利息及所有其他應計或未償付款項。但截至公告日期，集團並未獲得票據代理人的任何豁免，亦未有收到票據代理人要求就任何附屬公司票據加快還款或採取任何其他強制執行行動的通知。

中泛控股指，董事會及管理層將繼續與票據代理人保持積極及持續溝通，從票據代理人獲取所需豁免；及評估有關情況對本集團財務狀況及現金狀況的潛在影響。中泛控股將繼續密切注意事態發展，並在公司知悉任何進一步發展時再作公告。