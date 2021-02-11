新書書名是《Chinese Art: The Impossible Collection》，引用了100件當代中國藝術作品，是第一本嘗試以藝術視覺主導的方式，去剖釋自21世紀初以來中國所歷經的巨大變化。據講書本不少內容是人手貼上，全球只限量發售80本，每本盛惠840歐元（約7953.12港元）。

今次Art Karnival 引入不少展品，不過重點之一的《Rose II》因為運輸問題暫時未能展出。不過仍有不少值得欣賞的部分，例如以「抒情抽象」風格油畫著名的已故法國藝術家喬治·馬修的作品回顧展、日本畫家及雕塑家加藤泉著名的《無題》雕塑，以及擅長透過作品諷刺各種社會現象的西班牙畫家Joan Cornellà的《CCTV》雕塑等。