K11 MUSEA辦藝術展 鄭志剛著書售價近8000元
文章日期：2021年5月28日 20:40
K11 MUSEA近期首次策劃藝術盛事 Art Karnival，焦點落在首度於亞洲亮相、著名德國當代女藝術家 Isa Genzken 精心創作的 8.5 米高巨型玫瑰藝術裝置《Rose II》。不過活動原來另有彩蛋，就是由新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛，與藝術收藏家兼企業家John Dodelande合著一本介紹當代藝術的新書，在活動期間會在K11發售。
新書書名是《Chinese Art: The Impossible Collection》，引用了100件當代中國藝術作品，是第一本嘗試以藝術視覺主導的方式，去剖釋自21世紀初以來中國所歷經的巨大變化。據講書本不少內容是人手貼上，全球只限量發售80本，每本盛惠840歐元（約7953.12港元）。
今次Art Karnival 引入不少展品，不過重點之一的《Rose II》因為運輸問題暫時未能展出。不過仍有不少值得欣賞的部分，例如以「抒情抽象」風格油畫著名的已故法國藝術家喬治·馬修的作品回顧展、日本畫家及雕塑家加藤泉著名的《無題》雕塑，以及擅長透過作品諷刺各種社會現象的西班牙畫家Joan Cornellà的《CCTV》雕塑等。