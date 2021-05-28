越秀交通基建：4月廣州北二環高速路費收入逾1億元人幣
文章日期：2021年5月28日 17:58
越秀交通基建（1052）公布，2021年4月未經審計的營運資料，其中附屬公司項目廣州北二環高速路費收入1.00253億元人民幣（下同），今年累計路費收入3.72億元。
聯營公司及合營企業項目虎門大橋當月路費收入7859.5萬元，今年累計路費收入錄2.89億元；廣州北環高速當月路費收入6206.2萬元，今年累計2.38億元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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