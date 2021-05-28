保監局指，涉及的兩間經紀公司未有於相關的財政年度終結後的6個月內，提交審計財務報表和核數師報告。保監局向該兩間公司施加罰款，並暫時撤銷其中一間經紀公司的牌照。由於該兩間經紀公司的違規行為於2019年9月保監局接管監管工作前發生，當局仍沿用事發時的相關規則處理有關紀律行動事宜。

當局指，新規管制度下每間持牌保險經紀公司仍須履行於財政年度終結後的6個月內向保監局提交財務文件的基本責任。該等財務文件提供關乎經紀公司財政狀況和對主要規管規定的合規情況的重要資訊，是確保保單持有人利益受到保障不可或缺的規管機制。

在新規管制度下，如任何持牌保險經紀公司未能按時提交財務文件，保監局可根據條例對該經紀公司作出檢控，而不僅限於採取紀律行動。經紀公司一旦被裁定罪名成立，可被處10萬元罰款，如屬持續罪行，則可就該罪行持續期間的每一日，被另處罰款$500。如經紀公司曾觸犯有關罪行，亦可能會對其是否仍然為持牌保險經紀公司的適當人選造成不良影響。

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