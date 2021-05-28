中聯通：取消美國存託證券註冊並終止報告義務
文章日期：2021年5月28日 16:45
中聯通（0762）公布，集團將向美國證交會遞交15F表格，以根據美國證券交易法取消美國存托證券之注册並終止其報告義務。
集團指，截至今年4月底，公司已發行美國存托證券數量約500萬份，佔公司總發行股份約0.2%。紐約梅隆銀行爲公司的美國存托證券代理機構。美國存托證券持有人可以根據存托協議的條款和條件，將其持有的美國存托證券交還給紐約梅隆銀行以換取公司的普通股，交還的每1份美國存托證券可換取公司的10股普通股。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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