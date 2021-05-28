集團指，截至今年4月底，公司已發行美國存托證券數量約500萬份，佔公司總發行股份約0.2%。紐約梅隆銀行爲公司的美國存托證券代理機構。美國存托證券持有人可以根據存托協議的條款和條件，將其持有的美國存托證券交還給紐約梅隆銀行以換取公司的普通股，交還的每1份美國存托證券可換取公司的10股普通股。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

積金局主席劉麥嘉軒：逾200萬元MPF帳戶有2萬個

【羅仕揚專欄】大台自救企画

人民幣升值預期打擊原料藥出口企業 藥股轉跌

人民幣又再破頂 升穿6.37

彭博：全球基金撤離港ETF市場 中國基金公司伺機補位

雅生活配股早市挫近6% 券商︰配股反釋除市場疑慮

銀行、地產領軍 恒指升183點 匯控、恒生、長實、恒地齊創52周高

新鴻基公司發盈喜 料首4個月虧轉盈 賺11億元