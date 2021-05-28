美團經調整淨虧損38.92億人幣貼近預期 股價績前走弱跌2.4%
文章日期：2021年5月28日 16:40
美團（3690）收市後公布，今年首季收入按年增加1.2倍至370.16億元（人民幣，下同），經調整EBITDA錄得23.83億元，兩項數據均勝彭博分析預計；經調整淨虧損錄得38.92億元，符合市場預期。美團股價績前走弱，跌2.4%至265.2元。
集團表示，於2021年第一季度增加對新業務的投資，零售（尤其是社區電商業務）繼續成為集團最大投資領域。季內，新業務及其他分部的收入按年增加136.5%至99億元，主要受零售業務、B2B餐飲供應鏈服務及共享騎行業務的增長所推動。該分部的經營虧損按年及按月擴大至80億元，而經營利潤率降低至負81.6%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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