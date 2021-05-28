集團表示，於2021年第一季度增加對新業務的投資，零售（尤其是社區電商業務）繼續成為集團最大投資領域。季內，新業務及其他分部的收入按年增加136.5%至99億元，主要受零售業務、B2B餐飲供應鏈服務及共享騎行業務的增長所推動。該分部的經營虧損按年及按月擴大至80億元，而經營利潤率降低至負81.6%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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