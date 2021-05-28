恒指10天線(28645.09點)昨升穿20天線(28515.79點)，目前進一步逼近50天線(28670.14點)。恒指日內亦曾升穿保力加通道上軸(29244點)，並連續第4日收市高於100天線(28915.97點)。

昨日上日MSCI換馬使大市成交大增，今日成交金額減少32.97%至1679億元；國指跌54點或0.51%，報10793點。恒生科技指數收報7957點，跌2.05%。

地產、金融股支持大市，藍籌29隻升，25隻下跌，1隻無升跌。長實集團（1113）升6.02%，收報52.8元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升3.78%，收報50.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點；海底撈（6862）跌6.89%，收報43.9元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌5.03%，收報115.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低49點。

恒生科技指數成份股5隻升，26隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報197.5元，升0.92%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）收報12.6元，跌7.62%。

北水南下合計淨流出18.58億元，較上日增加129.21%，連續第2日流出，累計流出26.68億元。南水北上合計淨流出5.26億元人民幣，終止連續4日流入。

一周表現

恒指本周累升2.34%或665點，升幅是2月12日後最大，當時收市升幅為3.02%；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升8.58%，其次為長實集團（1113）及創科實業（0669），分別升7.76%及7.65%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌12.24%，其次為中行（3988）及海底撈（6862），分別跌5.47%及4.15%。

國指本周累升0.85%或90點，升幅是年5月21日後最大，當時收市升幅為2.86%；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升8.58%，其次為招商銀行（3968）及農夫山泉（9633），分別升8.39%及7.97%。而表現最差的是快手（1024），累跌16.43%，其次為阿里健康（0241）及京東健康（6618），分別跌12.24%及10.14%。

科指本周累跌0.84%或67點，跌幅是5月14日後最大，當時收市跌幅為4.9%；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升14.77%，其次為金蝶（0268）及舜宇（2382），分別升12.36%及8.58%。而表現最差的是快手（1024），累跌16.43%，其次為阿里健康（0241）及京東健康（6618），分別跌12.24%及10.14%。

午後消息股表現

新華社引評論指加密貨幣是「龐氏騙局」。區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報15.6元，跌5.8%；栢能集團（1263）收報3.88元，升4.86%；BC科技（0863）收報19.28元，升0.1%；雄岸科技（1647）收報0.285元，升1.79%；美圖公司（1357）收報1.92元，跌5.88%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇稱立足中國策略不變。港交所收報477.4元，跌1.16%。

人民幣升值預期打擊原料藥出口企業，藥股轉跌。行業中跌幅較大的有康寧傑瑞製藥（9966）收報19.84元，跌7.72%，更有多隻連續多日破頂後倒跌，詳見破頂股表現部分。

雅生活服務（3319）折讓約6.58%配股，券商稱配股反釋除市場疑慮。收報37.75元，跌6.21%。

新鴻基公司（0086）發盈喜 料首4個月虧轉盈，賺11億元。收報4.3元，升2.87%，創52周高，高見4.32元。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，其中，包括美團（3690），美團收報265.2元，跌2.43%。

京東物流（2618）上市，定價40.36元。收報41.7元，升3.32%。

網上車市（1490）發盈喜，料收入增40%。收報1.01元，升3.06%。

萬華媒體（0426）全年虧損1725萬元，第四季虧損大幅收窄。收報0.171元，跌1.72%。

世界華文（0685）全年虧損130萬美元，第四季扭虧。收報0.305元，升5.17%。

港華燃氣（1083）首四個月售氣量按年上升三分一。收報5.21元，升2.96%。

汽車之家（2518）首季純利增近8%。收報151元，升0.53%。

破頂股表現

體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見159元，收報156.5元，跌0.63%；李寧（2331）創上市新高，見73元，收報71.4元，升0.63%；特步（1368）創上市新高，見8.63元，收報8.53元，升4.28%；361度（1361）創52周高，見3.7元，收報3.53元，升3.82%。

內需消費股破頂，包括，百勝中國（9987）創上市新高，見519元，收報515元，升0.19%；同程藝龍（0780）創上市新高，見21.35元，收報20.85元，跌1.18%。

醫藥股破頂，包括，康哲藥業（0867）創上市新高，見21.2元，收報19.36元，跌6.92%；復星醫藥（2196）創上市新高，見66.95元，收報64.05元，升1.03%；金斯瑞（1548）創52周高，見28.75元，收報27.35元，跌1.44%；基石藥業（2616）創52周高，見14.84元，收報12.72元，跌7.69%；歌禮製藥（1672）創52周高，見4.07元，收報3.66元，跌2.4%；石藥集團（1093）創52周高，見12.16元，收報11.66元，跌2.83%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.18元，收報14.06元，升10.36%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.74元，收報3.43元，跌0.29%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.53元，收報8.2元，升3.14%。

生物醫藥股破頂，維亞生物（1873）創上市新高，見11.2元，收報10.56元，跌3.65%；昊海生物科技（6826）創上市新高，見91.5元，收報88.45元，升3.45%。

醫療相關股破頂，醫思醫療（2138）創上市新高，見13.6元，收報12.92元，跌2.27%；現代牙科（3600）創上市新高，見7元，收報6.66元，升0.91%。

其他破頂股包括，華潤燃氣（1193）創上市新高，見48.9元，收報48.1元，跌0.62%；招商銀行（3968）創上市新高，見72.45元，收報71.7元，升1.77%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.76元，收報3.7元，升1.65%。

破底股方面

破底股包括，恒大（3333）見52周低12元，收報12.1元，跌3.82%；思考樂教育（1769）見52周低5.32元，收報5.39元，跌4.09%。

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