積金局主席劉麥嘉軒：逾200萬元MPF帳戶有2萬個
文章日期：2021年5月28日 16:27
積金局主席劉麥嘉軒表示，截至2020年底，強積金制度累算權益計劃成員450萬，總資產值達1.1萬億。每名計劃成員平均擁有的強積金，由前年的21.7萬元，增15%至去年的25.1萬元。
大額帳戶數目方面，去年12月，帳戶超過200萬元帳戶有2萬個。超過100萬元的帳戶則有10萬個，按年多3.71萬個。超過50萬元的帳戶，則有50萬個，按年多16萬個。
8萬個強制性供款帳戶的平均累積強積金於去年底是49.7萬元，按年增17％。2萬個帳戶有強制和自願性供款，平均累積強積金為117.6萬元，按年增16%。
前年4月至今年3月，TVC帳戶約5.31萬個，總供款額39億元。去年4月至今年3月，可扣稅自願性供款一共有22.14億元，比上一個年度增30%。
劉氏3月新上任主席，今首次與傳媒茶聚，指自己最關注計劃成員，尤其是基層打工仔，因為將來強積金可能是他們退休唯一儲蓄儲備，故首日上任已主動約見工會。她稱，勞工界人士關心構建積金易平台時間可否加快，科技專業人士則指積金局的時間表很急進，形容這是香港史上最大型、複雜的金融基建項目，需要小心進行。她指，積金局不低估構建平台的複雜性，所有意見都會聆聽及研究。
她說，平台建設分三個階段，首階段是現在至2022年末，構建及測試平台；次階段2023至2024年分階段將強積金計劃遷移至平台；最後階段即2025年初，計劃遷移完成，平台可完全運作。今年1月尾局方委託了構建平台的承辦商，同時3月成立積金易平台公司，和14位受託人緊密聯繫。目前平台構建進度順利、運作理想。
她又指，將來積金易平台程式對僱員而言可管理所有帳戶，目前平均轉一個強積金計劃涉2個受託人需時2至3周，用平台轉計劃可縮短至1周。對僱主而言，平台會有提醒僱主按時供款功能。今年底局方會推出電子報表系統，供受託人交核准計劃年報表，以便局方做分析，提升監管能力。
記者：胡學能
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