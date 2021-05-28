歐冠昇愛踢波 立足中國策略不變
文章日期：2021年5月28日 15:19
港交所（0388）行政總裁歐冠昇上任首個星期，今個星期早排喺倫敦金屬交易所研討會（LME）上發言，今日又拍片開腔談個人感想。歐冠昇話，自己係阿根廷人，來港9年，宜家已經成為香港永久居民。巧合嘅係，同前任行政總裁李小加一樣，歐冠昇話自己作為阿根廷人，天生鐘意踢波。不過就唔知二人有冇切磋過球技。
除咗踢波、探戈，歐冠昇話，宜家要評論港交所策略、發展方向都係為時尚早。不過佢話，「立足中國」嘅基礎應該就唔會有太大改變，因為中國係港交所一個好大嘅戰略優勢，要盡可能利用。此外，佢都想喺固定收益、大宗商品、衍生工具方面，幫助港交所發展得更好。最後佢話，希望港交所同香港一同成長，服務社區亦是港交所目標之一。
喺條片亦都可以見到主席史美倫頻繁出鏡，同歐冠昇有傾有講。不過今次LME研討會上，查太講發展策略嘅篇幅仲多過歐冠昇，相信外界都對歐冠昇嘅「個人秀」非常期待。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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