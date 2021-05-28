除咗踢波、探戈，歐冠昇話，宜家要評論港交所策略、發展方向都係為時尚早。不過佢話，「立足中國」嘅基礎應該就唔會有太大改變，因為中國係港交所一個好大嘅戰略優勢，要盡可能利用。此外，佢都想喺固定收益、大宗商品、衍生工具方面，幫助港交所發展得更好。最後佢話，希望港交所同香港一同成長，服務社區亦是港交所目標之一。

喺條片亦都可以見到主席史美倫頻繁出鏡，同歐冠昇有傾有講。不過今次LME研討會上，查太講發展策略嘅篇幅仲多過歐冠昇，相信外界都對歐冠昇嘅「個人秀」非常期待。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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