新華社引評論指加密貨幣是「龐氏騙局」
文章日期：2021年5月28日 15:25
加密貨幣價格過去半年如坐過山車般，新華社今（28日）午發文指，比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH）和瑞波幣（XRP）為代表的加密貨幣並權信用背書，僅通過算法生成，故是否能稱為貨幣，在業內存在較大爭議。
報道引述英國杜倫大學金融學首席教授、中國發展研究院執行院長郭傑表示，比特幣價值體系還沒建立，故沒有完全按供需關係波動，傳統分析框架只適用於可被投資者明確價值的商品。同時，比特幣實際應用場景非常有限，其價格飆升是典型的投機泡沫，與17世紀荷蘭「郁金香泡沫」相似，甚至可以說是「龐氏騙局」。
根據交易平台Coindesk報價，比特幣24小時曾經重上「4字頭」見40430美元，走勢及後向下，現報約36930美元。另一熱炒的以太幣24小時高見2868美元，現報約2550美元。瑞波幣24小時高見1.04美元，現報約0.91美元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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