報道引述英國杜倫大學金融學首席教授、中國發展研究院執行院長郭傑表示，比特幣價值體系還沒建立，故沒有完全按供需關係波動，傳統分析框架只適用於可被投資者明確價值的商品。同時，比特幣實際應用場景非常有限，其價格飆升是典型的投機泡沫，與17世紀荷蘭「郁金香泡沫」相似，甚至可以說是「龐氏騙局」。

根據交易平台Coindesk報價，比特幣24小時曾經重上「4字頭」見40430美元，走勢及後向下，現報約36930美元。另一熱炒的以太幣24小時高見2868美元，現報約2550美元。瑞波幣24小時高見1.04美元，現報約0.91美元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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