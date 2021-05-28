人民幣升值預期打擊原料藥出口企業 藥股轉跌
文章日期：2021年5月28日 14:51
人民幣升值再創3年最強，市場憂慮打擊出口企業，其中，近期不斷破頂的中、港藥股於午後均轉跌。
群益證券分析師王睿哲指出，今天原料藥板塊相對跌幅更大，可能是對人民幣升值預期的反應，這部分公司出口業務較多；其他醫藥股受到拖累。部分公司前期漲幅過大，預期發生變化後，一些機構投資者可能換倉比較堅決。
多隻今早破頂的藥股午後均向下，包括，康哲藥業（0867）創上市新高，見21.2元，現報19.58元，跌5.87%；基石藥業（2616）創52周高，見14.84元，現報13元，跌5.66%；石藥集團（1093）創52周高，見12.16元，現報11.6元，跌3.33%。
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