離岸人民幣曾升值最多0.19%，升值至6.3612元，是2018年5月23日6.3479元後最強。暫連續升值第3日，累計升值0.0423元，對上一次連續升值3日是2021年4月14日。

在岸人民幣曾升值最多0.23%，升值至6.3683元，是2018年5月22日6.3618元後最強。暫連續升值7日，累計升值0.0618元，對上一次連續升值7日是2021年4月20日。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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