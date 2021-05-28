人民幣又再破頂 升穿6.37
文章日期：2021年5月28日 14:37
人民幣又再破頂，在岸及離岸價齊齊升穿6.37元水平，再再逾3年高。
離岸人民幣曾升值最多0.19%，升值至6.3612元，是2018年5月23日6.3479元後最強。暫連續升值第3日，累計升值0.0423元，對上一次連續升值3日是2021年4月14日。
在岸人民幣曾升值最多0.23%，升值至6.3683元，是2018年5月22日6.3618元後最強。暫連續升值7日，累計升值0.0618元，對上一次連續升值7日是2021年4月20日。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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