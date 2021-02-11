彭博：全球基金撤離港ETF市場 中國基金公司伺機補位
文章日期：2021年5月28日 14:29
《彭博》報道，中國的基金公司正在香港的交易所交易基金(ETF)市場中擴張，從而填補外資公司撤退所留下的缺口。
此前，華夏基金(香港)宣布，其將從BMO環球資產管理手中收購7隻ETF。行政總裁甘添表示，近年香港經歷了從標的資產到美國制裁的各種劇烈變化，有關變化已經反映在中國和外國資產管理公司的決策中。
美國基金巨頭Vanguard於本月初將其6隻香港ETF退市，據指，是次決定是該公司結束香港在岸業務、專注於亞洲成長更快地區的個人投資者的計劃的一部分。
老虎證券駐深圳的合伙人徐楊表示，與中國的基金公司相比，外國基金公司的決心更小，部署在銷售和市場推廣上的資源也更少。他指，ETF是一種規模業務，基金規模1億美元和10億美元的成本大致相同。在中港ETF通項目推遲之際，被其前景吸引而來的外國基金公司必須重新考慮成本。
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