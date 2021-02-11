此前，華夏基金(香港)宣布，其將從BMO環球資產管理手中收購7隻ETF。行政總裁甘添表示，近年香港經歷了從標的資產到美國制裁的各種劇烈變化，有關變化已經反映在中國和外國資產管理公司的決策中。

美國基金巨頭Vanguard於本月初將其6隻香港ETF退市，據指，是次決定是該公司結束香港在岸業務、專注於亞洲成長更快地區的個人投資者的計劃的一部分。

老虎證券駐深圳的合伙人徐楊表示，與中國的基金公司相比，外國基金公司的決心更小，部署在銷售和市場推廣上的資源也更少。他指，ETF是一種規模業務，基金規模1億美元和10億美元的成本大致相同。在中港ETF通項目推遲之際，被其前景吸引而來的外國基金公司必須重新考慮成本。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

財政部：4月份國企利潤總額增2.4倍 首4月收入增32%

滬深兩市大致向好 創板指半日漲逾1%

京東物流CEO：跨境物流近期將有突破

彭博社：應政府要求 幾間大宗商品公司削減看好期貨倉位

長實最多升逾半成 見逾16個月高位 回購獲超額交貨

美國兩黨議員提法案 禁美企贊助北京冬奧

戴琪：中國雄心進入飛機市場 美歐應認清挑戰 補貼爭議快結束