有色黑色金屬價格反彈，資源股亦向好，江西銅（0358）升4.3%。京東物流（2618）昨日暗盤價升幅達30%，但今早僅高開14%，中午收報元升10.8%。

醫美股強勢，四環醫藥（0460）升6%，瑞麗（2135）升7.4%。但近期強勢回升的SaaS概念股回吐，微盟（2013）、明源雲（0909）分別跌2%及5%。部份科技股持續弱勢，阿里健康（0241）季績欠佳，今早再跌3.7%，眾安（6060）跌6.8%，聯想（0992）績後亦跌3.5%。

匯控破位有資金跟進，今早升幅不斷擴大。集團銳意將壓縮和出售歐美業務，將焦點集中在大中華地區，若日後甚至與英國業務分開，便會是重大利好。管理層一直否認，但面對今天的設局，永不說永不。退一步看，歐洲經濟復蘇之強勁，可是數十年來未見，英國央行也開始暗示有必要退出寬鬆，均利好匯控中長線走勢。

但要留意，匯控每次升破一些重要關口，例如40元、45元等，多會圍繞在此水平反覆整固。今早破位是一個好的走勢，但也不用急於追入，筆者傾向仍有機會在50元以下收集。

張兆聰

明報首席評論員