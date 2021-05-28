不過對於雅生活配股，銀河聯昌指，認為雅生活配股為市場及該行意料之內，因為公司已幾乎用盡其2018年IPO所籌得資金，公司未來仍有潛在的併購進行，加上其股價在過去兩個月亦升近4成。

該行維持雅生活「買入」評級，目標價54.6元。該行認為雅生活的估值吸引，2021財年及2022財年市盈率僅19倍及15倍，較主要同行便宜近5成，而且今次配股反而能較釋除市場對於股份配股融資憂慮。今日雅生活亦舉行分析員會議，銀河聯昌引述管理層指，雅生活計劃將籌資所得的一半留作併購：30-40％用於增強增值服務，特別是餐飲管理服務，其餘用於營運資金。

在配股後，雅居樂的持股將降3個百分點至50.8%，而持股7%的綠地亦不會在近期減持雅生活。雅生活每年從綠地所得的管理面積指引將在2021-23財年為1300萬至1500萬平方米。

管理層又重申早前的指引，即2021-23財年淨利潤每年增長30％，此並未計及配股所獲資金將擬作併購，所為每股盈利帶來的潛在增長。

同時管理層又提到，並無其他債務融資計劃，並將維持其淨現金狀況。

記者：方楚茵

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