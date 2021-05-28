雅生活配股早市挫近6% 券商︰配股反釋除市場疑慮
文章日期：2021年5月28日 12:17
繼碧桂園服務（6098）配股及發債抽水後，再有物管龍頭雅生活服務（3319）今早亦公布以折讓6.58%，每股37.6元配售約8667萬新H股，籌淨額32.42億元。今早物管板塊普遍回軟，除了配股的雅生活跌5.96%，近日部分升幅較大的股份如融創服務（1516）亦跌4.21%、時代鄰里（9928）跌3%、奧園健康（3662）跌2.93%、碧服跌2.61%、合景悠活（3913）跌2.44%等。
不過對於雅生活配股，銀河聯昌指，認為雅生活配股為市場及該行意料之內，因為公司已幾乎用盡其2018年IPO所籌得資金，公司未來仍有潛在的併購進行，加上其股價在過去兩個月亦升近4成。
該行維持雅生活「買入」評級，目標價54.6元。該行認為雅生活的估值吸引，2021財年及2022財年市盈率僅19倍及15倍，較主要同行便宜近5成，而且今次配股反而能較釋除市場對於股份配股融資憂慮。今日雅生活亦舉行分析員會議，銀河聯昌引述管理層指，雅生活計劃將籌資所得的一半留作併購：30-40％用於增強增值服務，特別是餐飲管理服務，其餘用於營運資金。
在配股後，雅居樂的持股將降3個百分點至50.8%，而持股7%的綠地亦不會在近期減持雅生活。雅生活每年從綠地所得的管理面積指引將在2021-23財年為1300萬至1500萬平方米。
管理層又重申早前的指引，即2021-23財年淨利潤每年增長30％，此並未計及配股所獲資金將擬作併購，所為每股盈利帶來的潛在增長。
同時管理層又提到，並無其他債務融資計劃，並將維持其淨現金狀況。
記者：方楚茵
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