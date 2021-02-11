銀行、地產領軍 恒指升183點 匯控、恒生、長實、恒地齊創52周高
文章日期：2021年5月28日 12:11
銀行、地產等舊經濟股領軍，恒指今早高開106點後，升幅曾擴大至220點，高見29333.26點，是4月29日29405.12點後最高。恒指半日升183點或0.63%，報29297點，半日高低波幅234點。北水重新流入。
大市成交金額917億元。國指升19點或0.18%，報10867點。恒生科技指數收報8062點，跌0.75%。
藍籌33隻升，18隻下跌，4隻無升跌。長實集團（1113）升5.32%，收報52.45元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升3.47%，收報50.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻82點；海底撈（6862）跌4.56%，收報45元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌0.88%，收報269.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
多隻藍籌股破頂，包括，恒生（0011）創52周高，見166.3元，收報165.7元，升3.18%；長實集團（1113）創52周高，見52.6元，收報52.45元，升5.32%；恒地（0012）創52周高，見37.9元，收報37.5元，跌0.13%；交行（3328）創52周高，見5.26元，收報5.23元，升1.16%；匯控（0005）創52周高，見50.8元，收報50.65元，升3.47%；石藥（1093）創52周高，見12.16元，收報11.7元，跌2.5%；安踏（2020）創上市新高，見159元，收報156.8元，跌0.44%。
恒生科技指數成份股6隻升，22隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報92.35元，升4.35%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報39元，跌6.81%。
北水重新流入，南下合計淨流入2.26億元。南水北上合計淨流入9.37億元人民幣，較上日減少93.59%，連續第5日流入，累計流入482.77億元。
多間公司公布業績，其中包括美團（3690）。收報269.4元，跌0.88%。
京東物流（2618）上市，定價40.36元。收報44.7元，升10.75%。
網上車市（1490）發盈喜，料收入增40%。收報1.02元，升4.08%。
雅生活服務（3319）折讓約6.58%配股，籌32億元。收報37.85元，跌5.96%。
萬華媒體（0426）全年虧損1725萬元，第四季虧損大幅收窄。收報0.165元，跌5.17%。
世界華文（0685）全年虧損130萬美元，第四季扭虧。收報0.29元，無升跌。
港華燃氣（1083）首四個月售氣量按年上升三分一。收報5.22元，升3.16%。
汽車之家（2518）首季純利增近8%。收報151.7元，升1%。
破頂股表現
體育用品股破頂，包括，安踏（2020）創上市新高，見159元，收報156.8元，跌0.44%；李寧（2331）創上市新高，見73元，收報70.8元，跌0.21%；特步（1368）創上市新高，見8.45元，收報8.37元，升2.32%；361度（1361）創52周高，見3.7元，收報3.64元，升7.06%。
內需消費股破頂，包括，百勝中國（9987）創上市新高，見519元，收報516元，升0.39%；同程藝龍（0780）創上市新高，見21.35元，收報21元，跌0.47%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.76元，收報3.73元，升2.47%。
醫藥股破頂，包括，復星醫藥（2196）創上市新高，見66.95元，收報64.95元，升2.44%；金斯瑞（1548）創52周高，見28.75元，收報28.05元，升1.08%；基石藥業（2616）創52周高，見14.84元，收報13.36元，跌3.05%；歌禮製藥（1672）創52周高，見4.07元，收報3.9元，升4%；石藥集團（1093）創52周高，見12.16元，收報11.7元，跌2.5%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見13.96元，收報13.82元，升8.48%；四環醫藥（0460）創52周高，見3.74元，收報3.65元，升6.1%；同仁堂科技（1666）創52周高，見8.53元，收報8.44元，升6.16%。
生物醫藥股破頂，包括，維亞生物（1873）創上市新高，見11.2元，收報10.4元，跌5.11%；昊海生物科技（6826）創上市新高，見91.5元，收報87.5元，升2.34%；康哲藥業（0867）創上市新高，見21.2元，收報20.1元，跌3.37%。
醫療相關股破頂，包括，醫思醫療（2138）創上市新高，見13.6元，收報13.26元，升0.3%；現代牙科（3600）創上市新高，見6.96元，收報6.81元，升3.18%。
其他破頂股包括，華潤燃氣（1193）創上市新高，見48.9元，收報47.85元，跌1.14%；招商銀行（3968）創上市新高，見72.4元，收報72.4元，升2.77%。
破底股方面
破底股包括，恒大（3333）見52周低12.28元，收報12.34元，跌1.91%。
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