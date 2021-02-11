余睿表示，海外市場方面，將會專注幫助內地公司「出海」，即幫助內地品牌於海外市場發展，例如北美、歐洲，均是內地商品流向的重點區域；此外亦有部分客戶在東南亞有發展計劃，因此公司也會於區內布局。

余睿指出，留意到近期物流行業有部分快遞商打「價格戰」，他坦言，公司的快遞業務將受到影響。但他強調，公司的快遞業務不單止是為公司貢獻收入，更是獲客方法，冀客戶使用快遞服務後，能建立起如供應鏈等方面的合作關係。

公司首季度虧損擴大，余睿回應表示，首季度業績受到周期性影響，農曆新年業務量少、員工開支大，不應用季績衡量全年表現。他表示，全年損益情況將會是「健康」。

記者：馬迪帆

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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