京東物流CEO：跨境物流近期將有突破
文章日期：2021年5月28日 11:26
京東物流（2618）今日掛牌，於上午11時，暫升11%。首席執行官余睿於記者會上表示，公司不會放棄跨境物流的市場，未來將搭建更為高效的全球網絡及基建。他表示，公司已與部分航空公司達成合作，近期正規劃布局，相信不久市場將會見到突破。
余睿表示，海外市場方面，將會專注幫助內地公司「出海」，即幫助內地品牌於海外市場發展，例如北美、歐洲，均是內地商品流向的重點區域；此外亦有部分客戶在東南亞有發展計劃，因此公司也會於區內布局。
余睿指出，留意到近期物流行業有部分快遞商打「價格戰」，他坦言，公司的快遞業務將受到影響。但他強調，公司的快遞業務不單止是為公司貢獻收入，更是獲客方法，冀客戶使用快遞服務後，能建立起如供應鏈等方面的合作關係。
公司首季度虧損擴大，余睿回應表示，首季度業績受到周期性影響，農曆新年業務量少、員工開支大，不應用季績衡量全年表現。他表示，全年損益情況將會是「健康」。
記者：馬迪帆
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