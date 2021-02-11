港元拆息個別發展 1個月HIBOR無升跌
文章日期：2021年5月28日 11:18
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR無升跌，報0.08286%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.01點子至0.03566%；1星期HIBOR跌0.61點子至0.04911%；2星期HIBOR跌0.5點子至0.05821%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.17179%；6個月期HIBOR跌0.77點子至0.27548%；12個月期HIBOR跌0.95點子至0.40536%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.0925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0096%，維持不變。
對上一次維持不變。是2021年4月05日，當日利差報0.0109%。
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