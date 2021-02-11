港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.01點子至0.03566%；1星期HIBOR跌0.61點子至0.04911%；2星期HIBOR跌0.5點子至0.05821%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.17179%；6個月期HIBOR跌0.77點子至0.27548%；12個月期HIBOR跌0.95點子至0.40536%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.0925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0096%，維持不變。

對上一次維持不變。是2021年4月05日，當日利差報0.0109%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

彭博社：應政府要求 幾間大宗商品公司削減看好期貨倉位

長實最多升逾半成 見逾16個月高位 回購獲超額交貨

美國兩黨議員提法案 禁美企贊助北京冬奧

戴琪：中國雄心進入飛機市場 美歐應認清挑戰 補貼爭議快結束

美國兩黨議員提法案 禁美企贊助北京冬奧

戴琪：中國雄心進入飛機市場 美歐應認清挑戰 補貼爭議快結束

通用汽車下周重啟5間因晶片短缺而停產的工廠

蘋果據報為韓國LG智能手機用戶提供以舊換新計劃

數字化醫療平台智雲健康據報考慮在港或美上市 集資額逾30億

恒指高開106點 京東物流掛牌升14% 雅生活跌1.8%

Cathie Wood：官員們不可能使比特幣關停

港股ADR升161點 美期、亞股向上 美團業績 京東物流上市

網上車市發盈喜 料收入增40%

雅生活折讓約6.58%配股 籌32億元

經濟數據利好 減低對通脹的憂慮 道指升141點