美國兩黨議員提法案 禁美企贊助北京冬奧
文章日期：2021年5月28日 10:29
美國再有要求抵制北京冬奧的行動。外電報道，美國國會來自兩黨的兩名眾議員將提出一項立法，禁止贊助或與2022年北京冬奧會有業務往來的企業向聯邦政府或在聯邦建築、設施（包括軍事基地）出售產品或服務。
法案的提案人、共和黨眾議員Mike Waltz表示，有關企業「要麼與聯邦政府做生意，要麼就繼續贊助北京冬奧會。」，要求有關企業做選擇。
Waltz將於與民主黨眾議員Tom Malinowski共同提出該法案。Malinowski在一份聲明中指出，不應該在一個政府涉及種族滅絕和危害人類罪的國家舉行奧運會。
中國多次否認在新疆或其他地方侵犯人權的指控，並將國外的批評稱為干涉其內政。
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