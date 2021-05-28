法案的提案人、共和黨眾議員Mike Waltz表示，有關企業「要麼與聯邦政府做生意，要麼就繼續贊助北京冬奧會。」，要求有關企業做選擇。

Waltz將於與民主黨眾議員Tom Malinowski共同提出該法案。Malinowski在一份聲明中指出，不應該在一個政府涉及種族滅絕和危害人類罪的國家舉行奧運會。

中國多次否認在新疆或其他地方侵犯人權的指控，並將國外的批評稱為干涉其內政。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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