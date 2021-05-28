波音和空巴補貼爭議於今年3月出現轉機，美國和歐盟達成共識，將因空巴和波音的飛機補貼爭端導致的價值數十億美元關稅暫停4個月。當時的聯合聲明中提到，美歐將達成全面持久的協商解決方案，包括應對像中國這樣的非市場經濟體的新加入者扭曲貿易的做法和構成的挑戰。

戴琪拒絕透露有關談判細節，但強調談判樂觀。她又指，「中國毫不掩飾要成為商用飛機行業全球參與者的雄心，面對這一挑戰，美國和歐盟需弄清楚長期困擾我們的事情，這樣我們才能把注意力轉向更大的問題」。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

通用汽車下周重啟5間因晶片短缺而停產的工廠

蘋果據報為韓國LG智能手機用戶提供以舊換新計劃

數字化醫療平台智雲健康據報考慮在港或美上市 集資額逾30億

恒指高開106點 京東物流掛牌升14% 雅生活跌1.8%

Cathie Wood：官員們不可能使比特幣關停

港股ADR升161點 美期、亞股向上 美團業績 京東物流上市

網上車市發盈喜 料收入增40%

雅生活折讓約6.58%配股 籌32億元

經濟數據利好 減低對通脹的憂慮 道指升141點