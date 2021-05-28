蘋果三星據報為韓國LG智能手機用戶提供以舊換新計劃
文章日期：2021年5月28日 09:55
韓聯社報道，三星電子和蘋果公司均推出LG智能手機「以舊換新」優惠活動，搶佔LG退出後高達10%的市場份額。
據報，若用戶以LG手機換購三星電子Galaxy S21系列、Galaxy Z Fold 2和Galaxy Z Flip 5G版旗艦機，三星將提供15萬韓元（約1060港元）的補貼，有關優惠至6月底止。
蘋果韓國分公司亦將推出一項以舊換新的計劃，同樣向用iPhone代替LG智能手機的用戶支付15萬韓元，以擴大其在韓國的市場佔有率。
據報，有關計劃目前僅限韓國，計劃於9月25日止，使用LG 4G和5G智能手機超過一個月的人士，將有資格申請相關計劃，屆時他們可以將LG智能手機換成Apple的iPhone 12或iPhone 12 mini。
報道指，蘋果「以舊換新」的計劃旨在最大程度地減少LG手機用戶流向其競爭對手三星的機會。此前，LG電子宣布7月31日起停止生產和出售手機，成為智能手機市場首個退出的大品牌。
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