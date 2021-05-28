據報，若用戶以LG手機換購三星電子Galaxy S21系列、Galaxy Z Fold 2和Galaxy Z Flip 5G版旗艦機，三星將提供15萬韓元（約1060港元）的補貼，有關優惠至6月底止。

蘋果韓國分公司亦將推出一項以舊換新的計劃，同樣向用iPhone代替LG智能手機的用戶支付15萬韓元，以擴大其在韓國的市場佔有率。

據報，有關計劃目前僅限韓國，計劃於9月25日止，使用LG 4G和5G智能手機超過一個月的人士，將有資格申請相關計劃，屆時他們可以將LG智能手機換成Apple的iPhone 12或iPhone 12 mini。

報道指，蘋果「以舊換新」的計劃旨在最大程度地減少LG手機用戶流向其競爭對手三星的機會。此前，LG電子宣布7月31日起停止生產和出售手機，成為智能手機市場首個退出的大品牌。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

數字化醫療平台智雲健康據報考慮在港或美上市 集資額逾30億

恒指高開106點 京東物流掛牌升14% 雅生活跌1.8%

Cathie Wood：官員們不可能使比特幣關停

港股ADR升161點 美期、亞股向上 美團業績 京東物流上市

網上車市發盈喜 料收入增40%