知情人士指，智雲健康一直與潛在顧問公司就上市事宜進行磋商，IPO最早或可在今年進行，潛在上市地點包括香港和美國。智雲健康的代表未就報道作出回應。

智雲健康成立於2014年，是中國一家一站式慢病管理和智慧醫療平台，目前正通過自主研發的醫院SaaS系統、藥店SaaS系統以及先進的互聯網醫院平台，為全國近數千家醫院，數萬家藥房提供服務。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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