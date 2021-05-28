數字化醫療平台智雲健康據報考慮在港或美上市 集資額逾30億
文章日期：2021年5月28日 09:37
《彭博》引述知情人士透露，數字化醫療平台智雲健康正考慮上市，集資規模可能在4億到5億美元(約31.2億至39億港元)之間。
知情人士指，智雲健康一直與潛在顧問公司就上市事宜進行磋商，IPO最早或可在今年進行，潛在上市地點包括香港和美國。智雲健康的代表未就報道作出回應。
智雲健康成立於2014年，是中國一家一站式慢病管理和智慧醫療平台，目前正通過自主研發的醫院SaaS系統、藥店SaaS系統以及先進的互聯網醫院平台，為全國近數千家醫院，數萬家藥房提供服務。
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