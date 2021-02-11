恒指高開106點 京東物流掛牌升14% 雅生活跌1.8%
文章日期：2021年5月28日 09:27
恒指今早高開106點或0.37%，報29219點，成交金額147億元；國指今早高開26點或0.25%，報10875點。恒生科技指數開市報8135點，升0.15%。
恒指10天線(28654.6點)昨升穿20天線(28520.54點)後，今早進一步逼近50天線(28672.04點)。
藍籌33隻升，12隻下跌，10隻無升跌。長實集團（1113）升2.41%，報51元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.02%，報49.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；港鐵（0066）跌1.25%，報43.6元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌0.58%，報120.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
藍籌股破頂，包括長實集團（1113）創52周高，見51元，開市報51元，升2.41%；恒地（0012）創52周高，見37.55元，開市報37.55元，無升跌。另外，九龍倉集團（0004）創52周高，見27元，開市報27元，升0.75%。
恒生科技指數成份股17隻升，7隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報49.8元，升1.01%；跌幅最大的是快手（1024）開市報202.6元，跌1.07%。
多間公司公布業績，其中包括美團（3690），美團開市報272.6元，升0.29%。
京東物流（2618）上市，定價40.36元。開市報46.05元，升14.09%。
網上車市（1490）發盈喜，料收入增40%。開市報1.05元，升7.14%。
雅生活服務（3319）折讓約6.58%配股，籌32億元。開市報39.5元，跌1.86%。
萬華媒體（0426）全年虧損1725萬元，第四季虧損大幅收窄。開市報0.174元，無升跌。
世界華文（0685）全年虧損130萬美元，第四季扭虧。開市報0.29元，無升跌。
港華燃氣（1083）首四個月售氣量按年上升三分一。開市報5.08元，升0.4%。
汽車之家（2518）首季純利增近8%。開市報150.2元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，康哲藥業（0867）創上市新高，見21元，開市報21元，升0.96%；361度（1361）創52周高，見3.4元，開市報3.4元，無升跌；基石藥業（2616）創52周高，見14.42元，開市報14.42元，升4.64%。
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