道期現升0.5%，標期升0.41%，納期升0.33%。日股現升1.59%，韓股現升0.63%，澳股現升0.98%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，其中包括美團（3690）。

京東物流（2618）上市，定價40.36元。

網上車市（1490）發盈喜，料收入增40%。

雅生活服務（3319）折讓約6.58%配股，籌32億元。

萬華媒體（0426）全年虧損1725萬元，第四季虧損大幅收窄。

世界華文（0685）全年虧損130萬美元，第四季扭虧。

港華燃氣（1083）首四個月售氣量按年上升三分一。

汽車之家（2518）首季純利增近8%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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