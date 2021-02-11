港股ADR升161點 美期、亞股向上 美團業績 京東物流上市
文章日期：2021年5月28日 08:47
美股向上，港股ADR升161點或0.55%，報29275點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.49%，折合報628.03元；阿里巴巴（9988）升1.39%，折合報229.54元；美團（3690）升0.21%，折合報313.67元；匯控（0005）升3.05%，折合報47.41元；建行（0939）跌0.27%，折合報6.33元。
道期現升0.5%，標期升0.41%，納期升0.33%。日股現升1.59%，韓股現升0.63%，澳股現升0.98%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，其中包括美團（3690）。
京東物流（2618）上市，定價40.36元。
網上車市（1490）發盈喜，料收入增40%。
雅生活服務（3319）折讓約6.58%配股，籌32億元。
萬華媒體（0426）全年虧損1725萬元，第四季虧損大幅收窄。
世界華文（0685）全年虧損130萬美元，第四季扭虧。
港華燃氣（1083）首四個月售氣量按年上升三分一。
汽車之家（2518）首季純利增近8%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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