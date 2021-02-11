經濟數據利好 減低對通脹的憂慮 道指升141點
文章日期：2021年5月28日 08:15
美國上周首次申領失業金人數再創疫情爆發以來新低，經濟反彈減少對通脹的憂慮，美股向上，道指高開109點，高位曾升285點。美元融資市場流動性氾濫，聯儲局逆回購使用量創新高。美國財政部長耶倫就通脹給出明確時間表，預計整個2021年都將高於正常值，這個時間比其他政府官員此前在公開講話中暗示的都要長。
道瓊斯工業平均指數收漲141點，升幅0.42%，報34464點。標普500指數收漲4點，升幅0.12%，報4200點。納斯達克綜合指數收跌1點，或0.02%，報13736點。
波音升3.8%，報250.7美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻61點，而salesforce，跌1.68%，報225.83元，拖低道指25點。
科技股方面，蘋果收市報125.28元，跌1.23%，谷歌母公司Alphabet收市報2362.68元，跌0.74%，亞馬遜收市報3230.11元，跌1.07%，Facebook收市報332.75元，升1.55%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.28%，報446點。德國DAX指數收跌0.29%，報15406點；法國CAC 40指數漲0.7%，報6435點；英國富時100指數收跌0.11%，報7019點。