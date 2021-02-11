美國上周首次申領失業金人數再創疫情爆發以來新低，經濟反彈減少對通脹的憂慮，美股向上，道指高開109點，高位曾升285點。美元融資市場流動性氾濫，聯儲局逆回購使用量創新高。美國財政部長耶倫就通脹給出明確時間表，預計整個2021年都將高於正常值，這個時間比其他政府官員此前在公開講話中暗示的都要長。