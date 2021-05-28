要戰勝荒謬，首先要接受荒謬的必然性。無可否認，縱使節目多受年輕人唾棄、收視如何大不如前，大台代表153有樣東西說得對，就是大台收視確實比viu高得多。傳統品牌若要落電視廣告，收視率並不只是幾百部電視機，依然是影響Rate Card的重要因素。只是時移勢易，當企業投放在電視的推廣開支越來越少，就算大台能拿取當中的9成，餅逐步變小下，10年前的9成，與現在的9成，已經差天共地；更何況viu現時已吞併到大台只剩當中的6、7成，又通過旗下人氣藝人，吃到大台拿不到的餅。缺乏人氣出奇蛋，大台只能繼續食老本，難以打動想主攻年輕人的品牌。

執筆之際，大台市值原來只有30多億，早年經常被拿來比較的香港電視 （1137，HKTV Mall 母公司），市值早已高出大台不只1倍，資本市場的理性反應，正好反映大台所面臨的困境。大台大股東早已打開口牌，表明不滿管理層營運表現，但新人上場後，似乎短時間內也看不到逆轉勝的曙光。當然，營運不會令大台股價有起色，要靠在大灣區拿到地、興建電視城住宅項目等傳聞落實才有用，但也不能任由主營業務荒廢，繼續連年虧損。

事實上，慣性收視是大台的壓倒性優勢，甚至有人說就算播雪花，大台也有幾點收視。大台近年被標籤成老土的代名詞，為了改變名號，於是努力想做些革新、突破傳統的節目，以及發展社交媒體、網購業務等，但做法也難脫老土味。以為將內容放上網，就算是Online Marketing？連抽水、互動等基本東西也做不好，怎算是Go Online？「努力迎合期望，唔會填滿你嘅空虛」，既然大台死忠是師奶、長者，為甚麼硬要去迎合年輕人？美心大小姐有句「放棄年青人」的名言，其實亦適用於大台，只要得到具財力、對科技認知較低的年長一輩支持，又何需關心無車無樓兼「莫財」的年青人？

坊間過去幾年，有過很多大台如何改革的建議，但普遍流於戲謔或恥笑，鮮有認真討論。確立了主攻師奶、長者市場的路線，筆者拋磚引玉，看看這三個節目的構想，能否幫助大台自救：

1. 選秀節目《全耆造星》

拿《聲夢傳奇》去挑機《全民造星》，是註定失敗的。一來《造星》真的造了Mirror這群星，極具說服力；二來《聲夢》只給人抄襲的感覺。年輕人不看大台，年長一輩又只懂「漠視、挖苦、比較、恥笑、指責、拋棄這一代」，何苦？

就算是豬肉佬，都可以有成為偉人舞蹈家的夢想；就算是大媽、耆英，也一樣可以有踏上舞台的願望。《全耆造星》為他們提供成為巨星的平台，只要對自己的唱功、舞功或演技有信心，有心不怕遲，就算剩下的時間多短暫，也可以在舞台上展現餘暉！

家燕媽媽是擔任主持的不二人選，每年上《歡樂滿東華》「卡拉之星」的家燕媽媽 & Friends，可擔任參賽者的導師，讓他們平時繞樑牛頭角的歌喉、豔壓慶回歸飯局的舞技得到昇華。別忘記一定要邀到名滿屯門公園的大媽歌舞團皇牌娜娜成為參賽者之一，一定能吸引到大批公園阿伯粉絲緊盯電視，大大提高節目收視，亦可吸引主打中老年用品市場的品牌冠名贊助或落廣告。

2. 真人騷《我不是廢物》

誰人也不想當廢物，更何況是「忠誠的廢物」？建制派經常被視為橡皮圖章。大台作為主流媒體的中流砥柱，當然也有政治責任，替建制派洗底。

《我不是廢物》會邀請現時活躍於建制派的人物，挺身而出維護尊嚴。他們需要通過由製作組給予的難關：「國家任務」考核對國家歷史的認識，取材來自中小學的「國家安全教育」的教材，相信尊貴議員們認識的，肯定比中小學生多！「政經達人」考核對政策的了解度，這可視乎挑戰者的專長，例如來自工會的，勞工政策如外傭僱主能否「以薪代假」等是必答題等。「終極考驗」則視乎挑戰者身份度身訂造，例如鄉紳大地主的公子代表，獲分發1,000元並在太空艙生活一星期；又或要求資深議員在沒有幫手下，親手製作一條5分鐘軟銷國家安全的短片放上網等。

成功通過挑戰的建制派，自然可以重振聲威；至於通過不了的參賽者，大台替國家篩走「忠誠廢物」，完全彰顯媒體為國家盡忠的應有責任。節目還可以加入復活戰環節，被貶為「廢物」的從政者，憑著滿腔熱血努力進修，再度挑戰三大考驗，成功搣甩「廢物」稱號。在香港，也只有大台有財力，以及在建制圈內具有足夠公信力，可以獨家製作這個真人騷。

3. 清談節目《骨中罪》、《大婆俱樂部》等

《晚吹》每晚各有題材：品酒、靈異、職業等，但這些都未必是師奶、中年人的興趣。工作辛勞，閒時揼個骨不正好可以鬆一鬆？《骨中罪》由骨場老手分享多年歷練、奇聞奇事，揭露連大Sir也樂而忘返的奧秘。另一邊廂，姊姊淘也可分享如何將老伴從骨場搶回來的策略。

感情這回事，就算老夫老妻也可能遇到難題。《大婆俱樂部》從師奶角度出發，如果做個盡責老婆、如何對付「衰佬」等，相信很多女人也有自己的心得。已榮升節目主持的林鄭，也可偶爾客串幾集，請教其他大婆如何與丈夫發掘話題、如何從繁忙生活中擠出時間與另一半交流等，揭露她鮮為人知的一面，也可籍此反映其愛國愛港到連家庭時間也可犧牲，令市民為她加點同情分。

冰封三尺，非一日之寒，大台節目跟不上節拍，不是近幾年才出現的情況。既然如此，致一直還在堅持的大台，應該堅持針對師奶、長者的市場，固定基本盤，年輕人這市場，還是放棄留給viu吧。

羅仕揚