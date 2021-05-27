「舖王」鄧成波家族放售39項物業 市值41億
文章日期：2021年5月27日 21:46
「舖王」鄧成波早前因病離世，將於下周六（6月5日）設思念會，惟家族期間仍竭力處理債務問題。據了解，鄧成波家族今日已向多間地產代理發出一份列出39項待售物業的清單，以標售價格計，合共涉資逾41億元。
據本報獲得清單，待售物業中以油麻地寶翠大廈售價最高，連同地舖及1、2樓部分，標價合共6.76億元，其餘標價較高物業包括旺角簡悅酒店連地舖，標價1.7億；新蒲崗華懋工業大廈標價1.2億元；銅鑼灣麥當奴大廈地庫連地舖，標價2.2億元；以及灣仔煥然樓，標價3.9億元。
鄧成波孻子鄧耀昇成立的陞域集團發言人回應，鑒於近期市場對集團出售資產多有揣測，且流傳數個物業放售清單，造成資訊混亂，集團特此整合過往曾有投資者接洽的物業清單以供市場參考。
發言人表示，集團一直專注物業投資及管理業務，買賣資產屬正常操作，集團會繼續因應市場機遇沽出非核心項目，同時，積極物色本港具潛力的投資項目，以優化投資組合。
鄧成波本月14日於養和醫院辭世，享年88歲，而鄧成波家族近年積極放售旗下物業「減磅」，在本月初最新推出九龍城聯合道一籃子物業，包括聯合道18號蔚盈軒全幢招標放售，市值約25億元。
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