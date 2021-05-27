萬華媒體全年虧損1725萬元 第四季虧損大幅收窄
文章日期：2021年5月27日 20:53
萬華（0426）公布今年3月底止全年度業績，營業額按年跌34.48%，至4595.3萬元；股東應佔虧損1725.5萬元，不派息。至於截至3月底止第四季營業額則達1174.4萬元，按年增2.75%，虧損601.5萬元，按年減少65.06%。
萬華指，仍然持有毛記葵涌（1716）4.4%股權，公平值為732萬元，佔總資產值約5%，收取股息為57.6萬元。該批股份原投資成本為104.1萬元。其該為毛記葵涌之投資為策略性投資，並將定期檢討其投資策略以應對市況轉變。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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