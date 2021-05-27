萬華指，仍然持有毛記葵涌（1716）4.4%股權，公平值為732萬元，佔總資產值約5%，收取股息為57.6萬元。該批股份原投資成本為104.1萬元。其該為毛記葵涌之投資為策略性投資，並將定期檢討其投資策略以應對市況轉變。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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