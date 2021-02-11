世界華文全年虧損130萬美元 第四季扭虧
文章日期：2021年5月27日 20:31
世界華文媒體（0685）公布今年3月底止全年業績，期內營業額近1.16億美元，按年下跌51.6%，並且由盈轉虧，虧損130.3萬美元，每股派中期股息0.1美元。至於截至3月底止第四季，營業額2962.5萬美元，按年跌22.97%，由虧轉盈，獲利220.8萬美元。
該集團指，馬來西亞的出版及印刷業務在年度內的稅前溢利按年跌73.4%，只有330.6萬美元；香港及台灣的業務受惠於成本節約及「保就業」計劃，稅前虧損則為128.7萬美元，較去年同期大幅收窄。北美洲的業務則扭虧為盈，受惠於成本節省及加拿大政府的補助，稅前盈利有65.1萬美元。因為疫情期間國際旅遊業停頓，旅遊業務的稅前虧損則達342.7萬美元。年度內，數碼營銷工作帶動集團的數碼平台營業額增長8.8%。
展望前景，因應大多數企業轉向數碼化以減低疫情傳播的新常態，世華將繼續致力為廣告客戶提供更具創意的數碼廣告解決方案，旅遊分部方面，預期國際旅遊會因疫苗接種計劃的展開而緩步復甦。集團亦將繼續審慎控制各業務單位的成本，以實現資源優化的目標。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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