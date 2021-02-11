華夏購BMO港股ETF 增40億元資產管理規模
文章日期：2021年5月27日 18:54
華夏基金宣布完成BMO環球資產管理在港發行的交易所買賣基金（ETF）產品，自明日（28日）起接管7隻ETF，資產管理規模為40億元，收購後該行ETF資產管理規模增至300億。
華夏基金業務拓展部副總裁麥榮發表示，收購納指100ETF後，加上該行原有的槓桿和反向產品，將擁有長線和短線產品，帶來協同效應，而且BMO和華夏的客源不盡相同，可增加交叉銷售認識華夏其他產品。
不少對美股有興趣的散戶，都有直接在美股市場購買ETF，麥榮發表示ETF可方便在投資者在港股交易，納指100ETF管理資產總值由年初的3億元增至近期的13億元，而且美股收市不時有消息影響股市，投資者可在亞洲時段捕捉波幅，不需等美股開市。
至於及後產品發展，華夏基金產品及戰略部主管何蕊表示，該行不會追隨市場熱度發行產品，而以主動管理的角度尋找適合長線投資的主題產品。
記者：歐陽偉昉
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