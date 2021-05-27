雖然2020年港華燃氣的業務受新冠病毒疫情影響，由於管理層積極部署、妥善籌劃，去年全年的總售氣量仍錄得8%升幅。隨著內地經濟復蘇、出口增加、受惠於清潔能源的政策、氣源供應穩定等因素，預期集團今年的售氣量將錄得雙位數字增長。

該集團指，因應內地經濟發展蓬勃，今年有較多新增住宅單位入伙，接駁費將隨之上升；而民眾對生活素質的要求提高，分戶式採暖系統十分受歡迎，以使民用天然氣巿場的需求大增，有利集團之售氣量增長。

此外，港華燃氣去年十月宣布和上海燃氣達成策略性協議，首階段由港華燃氣向上海燃氣注資47億元人民幣，佔後者擴大資本後25%，政府的審批工作正有序進行，並處於最後階段，預料將於兩個月內完成。該項戰略性合作將使其業務延伸至上海市，集團客戶數目將大增至逾2000萬，並對港華燃氣旗下的高端爐具及廚櫃、燃氣保險及其他延伸業務帶來龐大的潛在市場。上海燃氣及其母公司申能集團擁有的液化天然氣儲氣調峰基地和天然氣接收站，配以母公司中華煤氣（0003）在江蘇省的金壇地下鹽穴儲氣庫，有利於天然氣貿易進行，這不但有助用氣調峰，更可創造額外的經濟效益。

記者：陳偉燊

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